Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года: переболели еще 53 человека

27 Май 2020 2020-05-27T17:00:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года составило 641. По данным регионального оперативного штаба, в эту среду медики выписали еще 53 липчан.

Всего в Липецкой области зафиксировано 1 836 случаев заражения COVID-19. В настоящее время лечат 1 190 человек. Из них 1 002 пациента находятся у себя дома. У них болезнь протекает в легкой форме. При этом за их состоянием следят медики. Оставшиеся 188 жителей лежат в больницах. Умерло 5 человек.Напо

Напомним, что снимать ограничительные меры по коронавирусу пока не собираются. Парки, рынки и торговые центры вряд ли откроются в ближайшее время. Масочный режим также остается - в общественном транспорте, магазинах, общественных местах и госучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU