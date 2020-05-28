Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 мая 2020 года составило 674 человек

28 Май 2020 2020-05-28T15:12:51+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 мая 2020 года увеличилось до 674 человек. В этот четверг врачи выписали еще 33 липчан. Они полностью здоровы.

Напомним, что в регионе выявлено 1 906 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 1 232 жителя. Большинство из них дома - 1 047 человек. Это те, у кого болезнь протекает в легкой форме. Более сложные случаи лечат в больнице - там 185 липчан.

Утром в Липецкой области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 70 человек. Больше всего заразившихся приходится на областной центр, как и ранее. Кстати. режим ограничения по вирусу пока снимать не будут. Парки, торговые центры и рынки будут закрыты. Остается масочный режим в автобусах, общественных местах, магазинах, госучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU