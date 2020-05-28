2020-05-28T10:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года: еще 70 больных

Количество зараженных коронавирусом в Липецке перевалило за 1900
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области появились новые зараженные коронавирусомВ Липецкой области появились новые зараженные коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь выросло. В этот четверг, 28 мая, диагноз подтвердился еще у 70 человек. Накануне, 27 мая, число заболевших было выше - 72 случая. Так, по данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии COVID-19 выявили у 1 906 жителей Липецкой области.

Более 1100 липчан находятся на лечении. Кстати, большинство из них медики наблюдают дома, так как у них легкая степень заболеваемости. Выздоровел 641 пациент. Спасти не удалось 5 человек.

Напомним, в минувшую среду появилась информация, что коронавирусная инфекция подтвердилась у дочери мэра Липецка Евгении Уваркиной. Глава администрации прокомментировала эту новость. Подробности можно почитать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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