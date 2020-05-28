Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года: еще 70 больных
Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь выросло. В этот четверг, 28 мая, диагноз подтвердился еще у 70 человек. Накануне, 27 мая, число заболевших было выше - 72 случая. Так, по данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии COVID-19 выявили у 1 906 жителей Липецкой области.
Более 1100 липчан находятся на лечении. Кстати, большинство из них медики наблюдают дома, так как у них легкая степень заболеваемости. Выздоровел 641 пациент. Спасти не удалось 5 человек.
Напомним, в минувшую среду появилась информация, что коронавирусная инфекция подтвердилась у дочери мэра Липецка Евгении Уваркиной. Глава администрации прокомментировала эту новость. Подробности можно почитать по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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