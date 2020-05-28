В Липецке огласили окончательное обвинение по делу о миллионных взятках в управлении имущественных отношений

28 Май 2020 2020-05-28T17:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 28 мая, в Советском районном суде Липецка состоялось заседание, на котором огласили обвинительное заключение по делу экс-начальницы регионального управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, ее замначальника Михаила Бакланова и юриста Владимира Писаренко.

Как уточнили "КП-Липецк" в пресс-службе областного суда, Крючкову обвиняют в получении взятки через посредника в особо крупном размере - ч.6 ст.290 УК РФ. Бакланова и Писаренко в посредничестве во взяточничестве - ч.4 ст.291.1 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению, Ольга Крючкова в должности начальника управления имущественных отношений оформила в 2015 году договор аренды участка площадью 8 394 кв.м. по улице Ангарская на подставное лицо. В тот момент изменения в законодательстве о проведении торгов еще не вступило в силу. Как оказалось, в роли арендатора выступила подруга обвиняемой. Следствие считает, что участком она не распоряжалась. Им владела сама Крючкова.

После этого чиновница поручила Михаилу Бакланову найти человека, готового за незаконное вознаграждение заключить договор переуступки прав и обязанностей по договору аренды. В суде сообщили, что покупателя найти через знакомого адвоката Писаренко. Им оказался индивидуальный предприниматель. Цена вопроса - 10 млн рублей.

Переговоры с покупателем вел приятель Писаренко. Взятку передавали частями. В августе 2016 года в офисе на улице Советской передали 2 млн рублей. Затем в октябре 2016 года в автомобиле, припаркованном на улице Первомайской, чиновники получили еще 3,5 млн рублей. Через 10 дней взяткодатель передал 4,5 млн рублей. Деньги передавались по цепочке: приятель - Писаренко - Бакланов. Последний отдавал часть суммы еще одному сотруднику управления. Тот хранил их дома в шкафу.

По информации следствия, параллельно Бакланов решал вопрос с документами на переуступку прав по договору аренды. В октябре 2016 года они были подписаны и зарегистрированы в Росреестре.

Следствие считает, что 5 млн рублей взятки предназначалась для Крючковой. Остальную сумму посредники поделили между собой. 17 октября Бакланов принес 5 млн рублей в приемную начальника управления имущественных и земельных отношений. Крючкову задержали 15 октября 2018 года.

Обвиняемые заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU