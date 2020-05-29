Липчане жалуются спасателям на заброшенную рембазу, где собираются подростки
Опасное здание на территории Военного городка продолжает притягивать подростков. Местные жалуются спасателям на компании школьников, которые околачиваются на заброшенной рембазе.
Напомним, что в прошлом году в том злосчастном месте случилась трагедия – 15-летняя девушка сорвалась с 6 этажа на 5 и с многочисленными травмами попала в больницу. На этот на номер «112» поступило сразу несколько звонков. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в двух случаях подростки собирались возле здания, позже забрались на верхние этажи.
Спасатели пояснили, что входы в здание пытаются перекрывать, но сама рембаза принадлежит военным и город ничего с ней сделать пока не может. Поэтому родителей просят внимательней следить за тем, где и как проводят время их дети.
Но в Липецке есть и другие места, где собирается молодежь. Например, на «112» почти каждый день жалуются на шумные компании возле «Линии». Только 27 мая трижды сообщали о любителях ночного дрифта. Также ночные гонки не дают спокойно спать жителям Елецкого микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU