Липчане жалуются спасателям на заброшенную рембазу, где собираются подростки

29 Май 2020 2020-05-29T13:56:04+03:00

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Опасное здание на территории Военного городка продолжает притягивать подростков. Местные жалуются спасателям на компании школьников, которые околачиваются на заброшенной рембазе.

Напомним, что в прошлом году в том злосчастном месте случилась трагедия – 15-летняя девушка сорвалась с 6 этажа на 5 и с многочисленными травмами попала в больницу. На этот на номер «112» поступило сразу несколько звонков. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в двух случаях подростки собирались возле здания, позже забрались на верхние этажи.

Спасатели пояснили, что входы в здание пытаются перекрывать, но сама рембаза принадлежит военным и город ничего с ней сделать пока не может. Поэтому родителей просят внимательней следить за тем, где и как проводят время их дети.

Но в Липецке есть и другие места, где собирается молодежь. Например, на «112» почти каждый день жалуются на шумные компании возле «Линии». Только 27 мая трижды сообщали о любителях ночного дрифта. Также ночные гонки не дают спокойно спать жителям Елецкого микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU