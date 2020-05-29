Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 мая 2020 года возросло до 715 человек

29 Май 2020 2020-05-29T15:50:56+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 мая 2020 года составило 715 человек. По данным оперативного штаба, за эти сутки выписали еще 41 человек переболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусом заразились 1976 человек. С учетом выздоровевших и 5 умерших, число актиынвх случаев заражения на данный момент составляет 1256 человек.

Подавляющее большинство, 1080 пациентов, переносят вирус в легкой форме и лечатся дома, 176 – в больницах. Также в госпиталях лежат еще 550 человек с подозрением на выделение вируса.

Напомним, за сутки в Липецкой области зарегистрировали 70 новых случаев. 37 из них – в Липецке. Внезапная вспышка в Грязинском районе – 14 человек, 9 – в Елецком районе, 7 – в Липецком. Еще по одному зараженному в Ельце, Добринском и Лебедянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU