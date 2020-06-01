Мужчина, которого избили под камерами на стадионе в Липецке, не выжил

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Жестокое избиение человека на стадионе, которое зафиксировала камера наблюдения в Липецке, закончилось трагически – мужчина скончался. Его тело нашли на территории спортивного комплекса «Сокол». По факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Напомним, запись появилась в соцсетях накануне. На кадрах мужчину жестоко избивали ногами несколько человек. К несчастью, травмы оказались несовместимы с жизнью. По версии следствия, конфликт возник на почве личных отношений.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, личности подозреваемых уже установили. Сейчас решается, заключат ли их под стражу на время следствия. Участникам той жестокой драки грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU