Директора стройфирмы под Липецком приговорили к штрафу в 2 млн за взятку 3 млн рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:49:50+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор по особо крупной взятке от директора строительной фирмы. Напомним, руководитель «Елецспецстрой» заплатил директору особой экономической зоны за приемку дороги, которая фактически не соответствовала заявленным по договору требованиям.

В суде выяснили, что при укладке дороги в экономзоне Елецкого района использовали не те материалы, что сказалось на качестве. Планировалась экспертиза после которой подрядчику могли не доплатить за работу и заставить все переделывать. Вместо проверки директор предложил 3 миллиона рублей и плюс попросил ускорить оплату по контракту.

Директора задержали сотрудники регионального УФСБ во время передачи денег. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался. Максимально ему грозил штраф до 90-кратной суммы взятки и даже до 15 лет лишения свободы. В итоге по части 5 статьи 291 УК директора приговорили к штрафу в 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU