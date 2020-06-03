2020-06-03T09:49:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецке скончался восьмой пациент с коронавирусом: умер 67-летний мужчина с COVID-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 3 июня 2020 года составило 8 человек
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке число умерших от коронавируса на 3 июня 2020 года составило 8 человек. Последний пациент скончался в эти сутки. По данным оперативного штаба, уме 67-летний мужчина с диагнозом «Коронавирусаня инфекция». Он проживал в Липецке.

Врачи приложили все возможное усилия и до последнего боролись за жизнь пациента, но лечение осложнялось патологией сердечно-сосудистой системы у пенсионера. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть констатировали на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности.

Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего. Отметим, что ранее, в понедельник, в Липецке также скончался 71-летний мужчина с короновариусом. В его случае также лечения осложнялось болезнью сердца и тяжелой пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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