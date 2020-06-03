В Липецке скончался восьмой пациент с коронавирусом: умер 67-летний мужчина с COVID-19
В Липецке число умерших от коронавируса на 3 июня 2020 года составило 8 человек. Последний пациент скончался в эти сутки. По данным оперативного штаба, уме 67-летний мужчина с диагнозом «Коронавирусаня инфекция». Он проживал в Липецке.
Врачи приложили все возможное усилия и до последнего боролись за жизнь пациента, но лечение осложнялось патологией сердечно-сосудистой системы у пенсионера. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть констатировали на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности.
Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего. Отметим, что ранее, в понедельник, в Липецке также скончался 71-летний мужчина с короновариусом. В его случае также лечения осложнялось болезнью сердца и тяжелой пневмонией.
ИСТОЧНИК KP.RU