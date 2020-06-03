Липецкое управление строительства требует с подрядчика 2.7 млн рублей за плохой ремонт Петровского моста

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:22:48+03:00

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В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск от регионального управления строительства. Управление требует с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» 2.7 млн рублей штрафа.

Речь идет о контракте по ремонту Петровского моста, который реконструировали почти весь 2018 год и открыли в декабре. В иске указано, что работу выполнили в срок и сдали объект 25 декабря 2018 года. Но пока объект был на гарантии выяснилось, что часть ремонта провели некачественно – в октябре 2019 года рассыпалось полимерное покрытие тротуаров Matacryl.

С подрядчика потребовали все устранить и выплатить 2.7 млн рублей штрафа в доход области. Ко 2 декабря дорожные строители все исправили, но штраф до исх пор так и не оплатили. Поэтому управление строительства и обратилось в суд.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, на предварительном заседании подрядчик заявил, что не согласен с сумой штрафа, которую с его позиции рассчитали неправильно. По мнению ответчика, штраф должны были высчитать от стоимости тротуаров, а не общей суммы контракта на весь мост. Следующее заседание по делу состоится 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU