2020-06-03T15:21:43+03:00
Общество

Егор Семернин: Мы шли только вперед

Представители общественной организации «Комфорт города» побывали в гостях у ветеранов Липецкой области
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Такие встречи стали частью проекта «Наша Победа». Журналист Анна Красова поделилась впечатлениями от поездки в Чаплыгинский район.

Егор Степанович Семернин, ветеран Великой Отечественно войны, вместе с сыном Виктором пересматривает фотографии с празднования 9 Мая разных лет. С каждым годом боевых товарищей становится все меньше. Егору Степановичу 96 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, события войны он помнит как сейчас. На фронт его забрали в сентябре 42-го года. Он попал на Калининский фронт, в 343-й Гвардейский стрелковый полк, участвовал в тех самых ожесточенных боях подо Ржевом. Вместе со своим расчетом он уничтожил23 немца, подавил минометную батарею. За участие в этой операции Егор Степанович был награжден орденом Красной Звезды. И уже в первом сражении боец Семернин получил ранение в грудь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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