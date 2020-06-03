Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: спортсменам разрешили групповые тренировки

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:09:30+03:00

Послабление касается спортсменов со званием не ниже КМС, а по командам – не ниже 1 юношеского разряда

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В Липецке ослабили ограничения по коронавирусу для профессиональных спортсменов. Со 2 июня им разрешили групповые тренировки для совершенствования мастерства. Совместно тренироваться можно на открытых спортивных объектах и на территории городских спорткомплексов.

Отметим, что ранее все спортивные объекты, включая дворовые площадки, посещать запрещалось, так же были под запретом любые массовые сборища. Однако послабления касаются только профессионалов со званием не ниже кандидат в мастера спорта, а в командах – не ниже 1 юношеского разряда.

Тренироваться можно каждый день, но с условиями: использовать личный спортинвентарь, замерять всем температуру, использовать маски и дезинфицирующие средства и обрабатывать помещения после каждого занятия.

Обычным любителям спорта все также разрешены только индивидуальные пробежки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по мере ослабления режима ограничений по коронавирусу липецким спортсменам будут давать больше свободы для занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU