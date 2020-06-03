2020-06-03T16:09:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: спортсменам разрешили групповые тренировки

Послабление касается спортсменов со званием не ниже КМС, а по командам – не ниже 1 юношеского разряда
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Спортсменам разрешили командные тренировкиСпортсменам разрешили командные тренировкиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке ослабили ограничения по коронавирусу для профессиональных спортсменов. Со 2 июня им разрешили групповые тренировки для совершенствования мастерства. Совместно тренироваться можно на открытых спортивных объектах и на территории городских спорткомплексов.

Отметим, что ранее все спортивные объекты, включая дворовые площадки, посещать запрещалось, так же были под запретом любые массовые сборища. Однако послабления касаются только профессионалов со званием не ниже кандидат в мастера спорта, а в командах – не ниже 1 юношеского разряда.

Тренироваться можно каждый день, но с условиями: использовать личный спортинвентарь, замерять всем температуру, использовать маски и дезинфицирующие средства и обрабатывать помещения после каждого занятия.

Обычным любителям спорта все также разрешены только индивидуальные пробежки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по мере ослабления режима ограничений по коронавирусу липецким спортсменам будут давать больше свободы для занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: спортсменам разрешили групповые тренировки
В Липецке замдиректора «Дорожного агентства» уличили в особо крупной взятке
Егор Семернин: Мы шли только вперед
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июня 2020 года: выписали сразу 46 человек
Рецидивисту в Липецке грозит 3 года за марихуану в машине
Липецкое управление строительства требует с подрядчика 2.7 млн рублей за плохой ремонт Петровского моста
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июня 2020 года: 65 случаев COVID-19 за сутки
В Липецке скончался восьмой пациент с коронавирусом: умер 67-летний мужчина с COVID-19
В Липецке при пожаре в квартире на 13 этаже погибла женщина
Жителя Липецкой области осудят за удар топором, который лишил человека жизни
Проведение ЕГЭ 2020 в Липецке: выпускники будут сдавать экзамены на базе тринадцати школ
Спасатели предупреждают липчан о дожде с грозой и градом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года: за сутки выписали 47 человек