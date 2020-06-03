В Липецке за 4 дня сгорели три квартиры

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:12:48+03:00

В одном пожаре погиб человек, еще в двух не обошлось без пострадавших

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Как отмечают спасатели, за последние две недели в Липецке не было характерных для весны возгорания сухой травы и мусора, но чаще стали гореть квартиры. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за 4 дня в городе спасателям триждя приходилось тушить такие пожары.

Так в ночь на 31 мая квартиры горели на улицах Ибаррури и Гагарина, 2 июня пожар был на проспекте Победы. В первых двух случаях пострадали люди, в последнем пожаре погибла хозяйка квартиры, огонь распространился на площади 30 м2.

Причина большинства пожаров – человеческий фактор. Поэтому спасатели просят соблюдать элементарные правила безопасности: не курить в помещении, не оставлять без присмотра огонь и горячие бытовые приборы, хранить спички и зажигалки подальше от детей.

ИСТОЧНИК KP.RU