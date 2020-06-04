Липецк восстанавливается от коронавируса быстрее других в ЦФО

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:06:31+03:00

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Картографическая компании «2ГИС» составила индекс восстановления после коронавируса областных центров в регионах России. В качестве основных показателей использовали мобильность граждан и их спрос на товары и услуги.

Согласно этим данным, Липецк восстановился после COVID-19 на 79%. Тем самым город попал на 12 место в списке. На первом месте по восстановлению Новокузнецк – 92%. Липецкий показатель больше чем у других соседних городов по Черноземью. Например, в Воронеже индекс восстановления составил 70%, в Белгороде – 74, в Курске – 76. Орел восстановился только на 61%.

Отметим, что большая часть предприятий торговли в Липецке официально закрыта. Но ограничения по коронавирусу намерены постепенно снимать. Об открытии торговых центров и непродовольственных рынков говорили накануне не совещании оперативного штаба. По итогу чиновники решили составить обращение к главному санитарному врачу России.

ИСТОЧНИК KP.RU