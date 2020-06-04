2020-06-04T16:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 июня 2020 года приближается к заболевшим

За день после COVID-19 в Липецке выписали 57 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба, число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 июня 2020 года выросло до 892 человек. За эти сутки от COVID-19 в Липецке вылечили 57 пациентов. Тем самым число выздоровевших за сутки приближается к количеству новых зараженных. Напомним, что на утро подтвердились 62 новых случая инфекции – всего на 5 больше, чем вылечившихся.

Вместе с тем на данный момент, с учетом выздоровевших и умерших, в Липецкой области официально заражены коронавирусом 1488, 1309 из них лечатся дома. Всего с начала эпидемии заразились 2388 жителей области.

По состоянию на 4 июня 15.00 в больницах остаются 179 человек с диагнозом «Коронавиурсная инфекция» и 675 пациентов с подозрением на выделение вируса.

Из новых зараженных за сутки 25 в самом Липецке, по 11 – в Ельце и Грязинском районе, по 3 – в Добринском, Елецком и Усманском районах, 2 человек из Хлевенского района и 1 – из Долгоруковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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