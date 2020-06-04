Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 4 июня 2020 года: 62 случая COVID-19 за сутки

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:54:10+03:00

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Количество новых зараженных коронварисуом за сутки в Липецке постепенно снижается. По данным оперативного штаба на утро 4 июня в Липецке зарегистрировали 62 новых случая заражения COVID-19. Отметим, что накануне было 65 случаев, днем ране – 67. Но, как уже отмечали медики, к предстоящим выходным эта цифра снова может увеличиться после инкубационного периода у тех, кто нарушал ограничения в прошлые выходные.

Всего на данный момент с начала эпидемии COVID-19 в Липецке заразились 2388 человек. Более 800 из них выздоровели. На лечении сейчас остаются 1545 жителей Липецкой области. Около 1300 из них лечатся дома. Вместе с тем, помимо подтвержденных диагнозов, в больницах лежат еще более 600 человек с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU