2020-06-10T12:36:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Липчан просят не ездить в Воронеж из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу

В самом Липецке предлагают ужесточить контроль и наказания за нарушения масочного режима
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке хотят ужесточить наказания за нарушения масочного режимаВ Липецке хотят ужесточить наказания за нарушения масочного режимаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту среду, 10 июня, на заседании оперативного штаба по коронавирусу в Липецке обсудили ситуацию с COVID-19 в области и соседних регионах. С докладом выступил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.

Главный санитарный врач Липецкой области обеспокоен эпидемией коронавируса в Воронеже, где по его данным, складывается куда более неблагоприятная ситуация. Поэтому липчан просят воздержаться от поездок в Воронежскую область в ближайшее время.

По мнению липецких чиновников, на распространение вируса в Воронеже повлияло слишком раннее ослабление ограничений, после которого отметили новый всплеск инфекции.

В Липецке же, как отметил Владимир Бондарев, коэффициент заболеваемости ниже 1. При этом глава Роспотребнадора области обеспокоен тем, что цифры по заболевшим в Липецке не снижаются, а держаться на одном уровне уже неделю. Поэтому властям рекомендуют ужесточить контроль за масочным режимом и наказания за его нарушение. А поскольку вспышки инфекции регистрируют на предприятиях, то там нужен более жесткий контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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