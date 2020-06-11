В Липецке на улице Водопьянова кладут асфальт: образовалась пробка

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:11:11+03:00

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В этот четверг, 11 июня, в Липецке асфальтируют улицу Водопьянова. По данным пресс-службы мэрии, на участке слой покрытия пролили битумом. В ближайшее время сверху уложат геосетку и щебеночно-мастичный асфальт.

Работы началиь от пересечения с улицей Яна Берзина. Часть дороги перекрыли. Для движения оставили только одну полосу. Из-за этого в том районе образовалась большая пробка. Затор начинается от площади Космонавтов. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. А также обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать их.

Напомним, ремонт на Водопьянова стартовал в начале апреля. Движение решили не перекрывать. Что изменится после реконструкции, читайте здесь.

На улице Водопьянова в Липецке образовалась пробкаФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU