В Липецке на улице Водопьянова кладут асфальт: образовалась пробка
В этот четверг, 11 июня, в Липецке асфальтируют улицу Водопьянова. По данным пресс-службы мэрии, на участке слой покрытия пролили битумом. В ближайшее время сверху уложат геосетку и щебеночно-мастичный асфальт.
Работы началиь от пересечения с улицей Яна Берзина. Часть дороги перекрыли. Для движения оставили только одну полосу. Из-за этого в том районе образовалась большая пробка. Затор начинается от площади Космонавтов. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. А также обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать их.
Напомним, ремонт на Водопьянова стартовал в начале апреля. Движение решили не перекрывать. Что изменится после реконструкции, читайте здесь.
На улице Водопьянова в Липецке образовалась пробкаФото: Яндекс. Карты
ИСТОЧНИК KP.RU