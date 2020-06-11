2020-06-11T14:11:11+03:00
Общество

В Липецке на улице Водопьянова кладут асфальт: образовалась пробка

Часть дороги перекрыли [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
На улице Водопьянова в Липецке перекрыли часть дорогиНа улице Водопьянова в Липецке перекрыли часть дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 11 июня, в Липецке асфальтируют улицу Водопьянова. По данным пресс-службы мэрии, на участке слой покрытия пролили битумом. В ближайшее время сверху уложат геосетку и щебеночно-мастичный асфальт.

Работы началиь от пересечения с улицей Яна Берзина. Часть дороги перекрыли. Для движения оставили только одну полосу. Из-за этого в том районе образовалась большая пробка. Затор начинается от площади Космонавтов. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. А также обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать их.

Напомним, ремонт на Водопьянова стартовал в начале апреля. Движение решили не перекрывать. Что изменится после реконструкции, читайте здесь.

На улице Водопьянова в Липецке образовалась пробка Фото: Яндекс. Карты

На улице Водопьянова в Липецке образовалась пробкаФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке водитель «скорой помощи» сообщил об отсутствии «коронавирусных» выплат: СК и прокуратура проверяют
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 11 июня 2020: больше всего больных в Липецке
В Липецке на улице Водопьянова кладут асфальт: образовалась пробка
Под Липецком утонули 16-летний подросток и его 19-летний знакомый
В Липецке молодая девушка на улице ограбила 92-летнюю пенсионерку
В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июня 2020 года составило 2 817 человек
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года: скончался фельдшер скорой помощи
В Липецке и области автоинспекторы будут ловить пьяных водителей
Липчанке, обгоревшей на солнце, понадобилась помощь медиков
В четверг на ЛТЗ в Липецке отключат холодную воду, а жители Сокола останутся без света
Коронавирус в Липецке, новости на 10 июня 2020 года: тест на COVID-19 взяли у 84177 человек
Липчан просят не отдыхать на водоемах
Онлайн-кредитование на покупку техники Apple стало доступно клиентам Сбербанка
В Липецке и области клещи покусали более 800 детей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года составило 1160 человек
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 10 июня 2020: чаще всего заболевают жители Липецка
В Липецке хотят закрыть пивбары в жилых домах
Под Липецком пропал пенсионер в камуфляжном плаще и с резиновой лодкой
Липчан просят не ездить в Воронеж из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу
Автобус с пассажирами разнес «Фольксваген» на площади Мира в Липецке