Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали более 94000 человек
Жителей Липецкой области продолжают тестировать на коронавирусную информацию. По состоянию на этот понедельник, 15 июня, медики обследовали 94 614 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Анализ берут у липчан с респираторными симптомами, прибывших из-за границы. У тех, кто контактировал с больными COVID-19. У жителей с пневмонией, а также у пенсионеров старше 65 лет, обратившихся к врачу с респираторными признаками.
Кстати, этим утром коронавирус выявили еще у 58 человек в Липецкой области. Так, общее число заболевших новой инфекцией перевалило за 3 000. Напомним, что в минувшее воскресенье от COVID-19 умер десятый пациент. Спасти не удалось 83-летнего жителя Чаплыгинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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