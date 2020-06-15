2020-06-15T13:58:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали более 94000 человек

Липчан тестируют на новую коронавирусную инфекцию
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан тестируют на коронавирусЛипчан тестируют на коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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Жителей Липецкой области продолжают тестировать на коронавирусную информацию. По состоянию на этот понедельник, 15 июня, медики обследовали 94 614 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Анализ берут у липчан с респираторными симптомами, прибывших из-за границы. У тех, кто контактировал с больными COVID-19. У жителей с пневмонией, а также у пенсионеров старше 65 лет, обратившихся к врачу с респираторными признаками.

Кстати, этим утром коронавирус выявили еще у 58 человек в Липецкой области. Так, общее число заболевших новой инфекцией перевалило за 3 000. Напомним, что в минувшее воскресенье от COVID-19 умер десятый пациент. Спасти не удалось 83-летнего жителя Чаплыгинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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