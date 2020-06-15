2020-06-15T16:45:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 15 июня 2020: больше всего заболевших в Липецке

Рассказываем, как изменилась статистика по заразившимся COVID-19 в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 15 июня, коронавирусом в Липецкой области заболели еще 58 человек. Как и ранее, среди районов по числу зараженных лидирует Липецк. Как сообщили в региональном оперштабе, COVID-19 подтвердился у 11 жителей областного центра.

В Задонском районе выявлено 10 новых случаев. Тройку замыкает Елец. Там заболели 8 человек. В Грязинском районе инфекцию обнаружили еще у 7 жителей. В Тербунском районе диагноз подтвердился у 5 человек. В Липецком и Усманском районах - по 3 случая. В Долгоруковском, Измалковском, Становлянском и Хлевенском районах - по 2. В Елецком, Лебедянском и Чаплыгинском районах по 1 заболевшему.

Напомним, что общее число зараженных в регионе перевалило за 3000. В настоящее время болеют 1 724 липчанина. Выздоровели 1 319 жителей. Умерли 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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