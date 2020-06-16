Мать погибшего мальчика, который выпал с 6 этажа, оставляла детей одних

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:07:02+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по факту гибели 4-летнего ребенка. Трагедия произошла 31 мая этого года. Мама погибшего отвлеклась на младшего ребенка. В это время мальчик взобрался на подоконник. Окно было открыто на проветривание в положении "поворотно-откидное". Малыш упал с 6 этажа. Спасти ребенка не удалось.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, семья не состояла на профиклактическом учете. При этом мать дважды привлекали к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Причем, незадолго до гибели мальчика. Дети оставались дома одни. Выявлены и другие факты, говорящие о безответственности родителей. В связи с этим прокурор внес представление в адрес начальника УМВД России по Липецку, председятеля комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского округа и директора городской соцзащиты.

Напомним, что региональный СКР проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU