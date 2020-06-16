Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года двое превысило заболевших: вылечились 118 человек

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:10:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года почти вдвое превысило число зараженных за сутки. В этот вторник медики выписали еще 118 пациентов. Как сообщили в региональном оперативном штабе, эти люди полностью здоровы. Всего за время пандемии в Липецкой области выздоровели 1437 человек.

Вместе с тем, диагноз COVID-19 подтвердился у 3 113 жителей региона. Утром стало известно о новых заболевших. Их 60. Под подозрением на выделение вируса в больницах остаются 662 жителя области. Умерли 11 человек.

Напомним, что в Правобережном районном суде Липецка коронавирусом заразились 9 сотрудников. В контакте с ними находилось не менее 20 человек. Из-за этого суд закрыли на 2 недели. Соответствующее предписание поступило от регионального Роспотребнадзора. Подробности читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU