2020-06-17T09:25:28+03:00
Происшествия

В Липецке подростки заплыли за буйки и едва не утонули

На помощь ребятам пришли спасатели
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели продолжают вытаскивать липчан из водыСпасатели продолжают вытаскивать липчан из водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 16 июня, в Липецке чуть не утонули подростки. Это случилось в 18.52 на пляже НЛМК. Ребята 13 и 14 лет заплыли за буйки. Доплыть до берега у них не хватило сил и они начали звать на помощь. К счастью, их вовремя заметили спасатели, дежурившие на пляже. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели вытащили подростков из воды и напомнили о правилах поведения на водоемах.

В тот же день сотрудники УГПСС спасли 25-летнего парня. Непоправимое едва не случилось на пляже ЛТЗ. В 17.20 молодой человек начал сигналить о помощи, находясь в воде. Спасатели доставили его на сушу. Оказалось, что у липчанина свело ногу. К счастью, все обошлось.

Но не всегда отдых на воде заканчивается хорошо. В выходные на Петровском пруду утонула 11-летняя девочка. Приехавшей скорой оставалось только констатировать смерть ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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