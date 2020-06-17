17 Июнь 2020 2020-06-17T13:56:15+03:00

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В начале недели липецкие власти заявили о необходимости жестко контролировать соблюдение масочного режима в регионе. Все из-за того, что липчане расслабились. Многие перестали носить маски. А что такое социальная дистанция, вероятно, и вовсе забыли.

Но не все. К примеру, пенсионер из деревни Студеные Выселки Липецкого района строго соблюдает правила безопасности. И даже в магазин ездит в общевойсковом защитном костюме. Липчанин надежно защищен. Благодаря таким людям коронавирус точно не пройдет!

Общественные места пенсионер старается обходить стороной. А закупаться продуктами на перспективу - ровно столько, сколько можно положить в багажник своего автомобиля.

Липецкий пенсионер приехал в магазин в противогазе и защитном костюме, чтобы защититься от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU