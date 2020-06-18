Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:22:23+03:00

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В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего парня. Его обвиняют в совершении престпуления по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в мае этого года липчанин купил наркотики массой 0,41 и 0,42 грамм. Запрещенные вещества он хранил при себе. Полицейские изъяли их при задержании. На допросе обвиняемый сообщил, что приобрел наркотики для себя.

Уголовное дело направлено в суд. По данной статье липчанину грозит до 3 лет лишения свободы. Напомним, что на днях правоохранители обнаружили в квартире одного из липчан 70 свертков с наркотиками растительного происхождения. Общая масса найденного - более 200 грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU