Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: в регионе откроют поликлиники

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:02:24+03:00

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В Липецкой области скоро начнут открываться поликлиники. Об этом сообщили в этот четверг, 18 июня, на заседании регионального оперативного штаба.Напомним, с 25 июня планируется перейти ко 2 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Планируется открыть ТРЦ площадью до 800 кв.м., образовательные учреждения, возобновить уличную торговлю. В этот период должны начать работать медицинские учреждения.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в детских садах увеличится количество дежурных групп. Чиновники обсудят, какие спортивные объекты можно открыть. Губернатор Игорь Артамонов отметил, что публичные мероприятия пока остаются под запретом. А пенсионерам старше 65 лет рекомендуют продолжить самоизоляцию.

По данным главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, количество очагов в медучреждениях сократилось. А за 3 дня снизилось число поступивших пациентов в госпитали. При этом 50% коек в больницах - пусты. Кстати, области закупает еще ИВЛ и средства защиты на 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU