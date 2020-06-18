2020-06-18T14:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: в регионе откроют поликлиники

А в детских садах увеличат количество дежурных групп
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Скоро в Липецкой области начнут открывать поликлиникиСкоро в Липецкой области начнут открывать поликлиникиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецкой области скоро начнут открываться поликлиники. Об этом сообщили в этот четверг, 18 июня, на заседании регионального оперативного штаба.Напомним, с 25 июня планируется перейти ко 2 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Планируется открыть ТРЦ площадью до 800 кв.м., образовательные учреждения, возобновить уличную торговлю. В этот период должны начать работать медицинские учреждения.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в детских садах увеличится количество дежурных групп. Чиновники обсудят, какие спортивные объекты можно открыть. Губернатор Игорь Артамонов отметил, что публичные мероприятия пока остаются под запретом. А пенсионерам старше 65 лет рекомендуют продолжить самоизоляцию.

По данным главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, количество очагов в медучреждениях сократилось. А за 3 дня снизилось число поступивших пациентов в госпитали. При этом 50% коек в больницах - пусты. Кстати, области закупает еще ИВЛ и средства защиты на 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Липецке 18 июня выздоровели 56 человек, в больницах еще 663 с подозрением на COVID-19
Представители НЛМК рассказали абитуриентам ЛГТУ о востребованных специальностях
На пляже в Липецке мужчина запутался в водорослях и едва не утонул
Артисты театра Толстого в Липецке прочитали стихи медиков, работающих с больными коронавирусом
Липчанин получил 11 лет за пьяное убийство собутыльника
Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: в регионе откроют поликлиники
Из-за жаркой погоды в Липецке установили высокий класс горимости лесов
Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: на следующей неделе откроют небольшие ТРЦ и группы в садиках
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июня 2020 года: заболели еще 57 человек
Коммунальная авария в Липецке: 6 домов остались без воды
В Липецке автоледи прокатила рабочего на капоте машины
Под Липецком 14-летний мотоциклист попал под КамАЗ
Менее чем за сутки в Липецке спасли из воды четырех человек, включая подростков
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 июня 2020: большинство заболевших из Липецка
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 июня 2020 года составило 1 471 человек