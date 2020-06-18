Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: на следующей неделе откроют ТРЦ, ВУЗы и школы

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:42:31+03:00

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Липецкая область готова перейти ко 2 этапу снятия ограничений. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. По данным областного оперативного штаба, снятие ограничений запланированы на следующую неделю - 24 июня. С этого числа в регионе начнут открываться ТРЦ площадью до 800 кв.м, уличная торговля. Заработают некоторые образовательные учреждения.

По словам Владимира Бондарева, взрывного роста заболевших COVID-19 нет. Также сократилось число очагов в медицинских учреждениях. В основном, липчане заражаются внутри семьи.

Напомним, что этим утром появилась информация о 57 новых заболевших. За время пандемии в регионе выявлено 3 228 случаев заражения новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU