На пляже в Липецке мужчина запутался в водорослях и едва не утонул
В Липецке второй день не обходится без происшествия на воде. К счастью, благодаря спасателям, трагедии каждый раз удается избежать. Так накануне днем в Грязях мужчина заплыл далеко от берега и начал тонуть. Человека в воде заметили сотрудники спасательной службы на водных объектах. Они вовремя подоспели на крики, вытащили мужчину и доставили на берег, где ему оказала помощь медсестра.
Чуть позже вечером в Липецке в 700 метрах от пляжа НЛМК запутался в водорослях 48-летний мужчина. Благо, его заметили очевидцы и позвали на помощь дежуривших неподалеку спасателей.
Последний инцидент произошел в 17.00 на городском пляже. Здесь тоже не рассчитал силы и уплыл слишком далеко от берега 48-летний мужчина. Обратно доплыть до берега сил уже не хватило, но липчанин смог привлечь к себе внимание. Спасатели успели вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU