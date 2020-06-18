2020-06-18T15:31:18+03:00
Происшествия

На пляже в Липецке мужчина запутался в водорослях и едва не утонул

За сутки в регионе спасли из воды троих человек
Лия МУРАДЬЯН
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Троих человек спасли из воды за суткиТроих человек спасли из воды за суткиФото: УГПСС Липецкой области
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В Липецке второй день не обходится без происшествия на воде. К счастью, благодаря спасателям, трагедии каждый раз удается избежать. Так накануне днем в Грязях мужчина заплыл далеко от берега и начал тонуть. Человека в воде заметили сотрудники спасательной службы на водных объектах. Они вовремя подоспели на крики, вытащили мужчину и доставили на берег, где ему оказала помощь медсестра.

Чуть позже вечером в Липецке в 700 метрах от пляжа НЛМК запутался в водорослях 48-летний мужчина. Благо, его заметили очевидцы и позвали на помощь дежуривших неподалеку спасателей.

Последний инцидент произошел в 17.00 на городском пляже. Здесь тоже не рассчитал силы и уплыл слишком далеко от берега 48-летний мужчина. Обратно доплыть до берега сил уже не хватило, но липчанин смог привлечь к себе внимание. Спасатели успели вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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