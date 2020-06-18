2020-06-18T17:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Липецке 18 июня выздоровели 56 человек, в больницах еще 663 с подозрением на COVID-19

Количество активных случаев заражения составляет 1690 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 июня 2020 года составило 1527 человек. В этот четверг официально вылечились 56 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецке переболели 3228 жителей. С учетом выздоровевших и 11 умерших, на данный момент в регионе 1690 активных случаев заражения.

1392 пациента переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. Помимо 298 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в больницах также находятся 633 жителя области с подозрением на выделение вируса.

Отметим, что утром в регионе зарегистрировали 57 новых случаев заражения. Картина распространения коронавируса по районам Липецкой области за сутки следующая: 17 случаев в Липецке, по 6 в Задонском и Измалковском районах, 5 – в Усманском, по 4 – в Тербунском и Грязинском, по 3 человека в Хлевенском районе, Елецком и самом Ельце, 2 – в Становлянском и по одному зараженному в Добровском, Краснинском, Липецком и Чаплыгинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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