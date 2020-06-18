2020-06-18T10:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июня 2020 года: заболели еще 57 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось до 3 228
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Еще у 57 липчан подтвердился коронавирусЕще у 57 липчан подтвердился коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Липецке продолжает увеличиваться. В этот четверг, 18 июня, диагноз подтвердился еще у 57 человек. Так, в регионе инфекцию подхватили 3 228 жителей. Выздоровел 1 471 человек. Не удалось спасти 11 пациентов.

Напомним, что накануне число заболевших было больше - 58. Большинство случаев заражения приходится на Липецк - у 43 горожан подтвердился COVID-19. Более 1600 человек находятся на лечении. Причем у большинства заболевание протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают их из дома. Те, у кого более сложная ситуация, лежат в больницах.

Власти региона просят липчан не расслабляться и соблюдать правила безопасности. Носить маски в магазинах, госучреждениях, автобусах, а также держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24