Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июня 2020 года: заболели еще 57 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:43:18+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке продолжает увеличиваться. В этот четверг, 18 июня, диагноз подтвердился еще у 57 человек. Так, в регионе инфекцию подхватили 3 228 жителей. Выздоровел 1 471 человек. Не удалось спасти 11 пациентов.

Напомним, что накануне число заболевших было больше - 58. Большинство случаев заражения приходится на Липецк - у 43 горожан подтвердился COVID-19. Более 1600 человек находятся на лечении. Причем у большинства заболевание протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают их из дома. Те, у кого более сложная ситуация, лежат в больницах.

Власти региона просят липчан не расслабляться и соблюдать правила безопасности. Носить маски в магазинах, госучреждениях, автобусах, а также держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU