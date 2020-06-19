«Наши врачи и медсестры с честью выполняют свой священный долг»

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с пандемией еще раз показала, что здравоохранение является одним из важнейших направлений по обеспечению безопасности граждан, которому государство уделяет пристальное внимание. Страна столкнулась с серьезным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции. Именно для здравоохранения, этой социально направленной отрасли, главной задачей стало быстрая и четкая организация качественной и доступной медицинской помощи. Положение, в котором оказались все россияне, было непредвиденным и коснулось каждого. Для здравоохранения в целом и для Липецкой областной клинической больницы, в частности, пандемия стала проверкой способности оказывать необходимую качественную медицинскую помощь населению области в нестандартных условиях.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU