Коронавирус в Липецке, новости на 19 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали 102 998 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:52:34+03:00

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Жителей Липецкой области тестируют на новую коронавирусную инфекцию. К этой пятнице, 19 июня, специалисты обследовали 102 998 человек. Анализы берут у людей, приезжающих из-за границы с респираторными симптомами, у больных пневмонией, у пенсионеров старше 65 лет с респираторными признаками. А также у контактировавших с больными COVID-19.

Напомним, что утром диагноз подтвердился еще у 57 человек. Среди муниципалитетов по числу заболевших лидирует Липецк. За все время пандемии в регионе выявили 3 285 случаев заражения инфекцией. Более 1600 жителей находятся на лечении. Большинство медики наблюдают из дома, так как болезнь у них протекает в легкой форме. Остальные лежат в больницах. Выздоровели 1 527 липчан. Не удалось спасти 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU