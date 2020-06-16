Отмененный из-за корнавируса Парад Победы в Липецке состоится 24 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:06:11+03:00

Мероприятия ожидаются также в Ельце, но подробной программы пока нет

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В Липецкой области готовятся к Параду Победы. Как и во многих городах России, торжественные мероприятия в Липецке честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне запланировали на 24 июня.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе администрации региона, ожидается, что парады пройдут в Липецке и в Ельце. Но в каком формате и при каком количестве участников пока неизвестно.

Также пока нет точной программы празднования Дня Победы 24 июня в Липецке. Будут ли мероприятия проходить в режиме онлайн, как и все предыдущие, либо зрители смогут увидеть Парад лично, не уточняется. Отметим, что несмотря на послабление ограничений по COVID-19 в Липецкой области все еще действует масочный режим и запрет на массовые мероприятия. Но в ряде других регионов ситуация куда сложнее. Например от Парада отказались в Ижевске, Симферополе, Пскове и других городах, где эпидемическая ситуация по коронавирусу сложнее.

По данным Минобороны России на 16 июня, военные парады пройдут всего в 28 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU