Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 6 погибшими под Липецком
Страшная авария, унесшая жизни 6 человек, произошла этим утром, 21 июня, в Липецкой области. Напомним, рядом с селом Паниковец Елецкого района столкнулись «Kia Rio» и «Hyundai Creta». По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, детей в иномарках не было. Пострадал 1 человек. По факту ДТП региональная прокуратура организовала проверку.
В ДТП под Липецком погибли 6 человек.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецком области
- Будет дана правовая оценка органам местного самоуправления и уполномоченным в сфере безопасности дорожного движения, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - Учитывая количество жертв и серьезность происшествия, проверка была организована в экстренном порядке.
То есть представители прокуратуры проверят, был ли безопасен участок, где случилось ДТП. И что могло привести к таким ужасным последствиям
В аварии под Липецком погибли 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU