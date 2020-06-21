Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 6 погибшими под Липецком

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:06:47+03:00

Страшное ДТП под Липецком: погибли 6 человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Специалисты выяснят, был ли безопасен участок, где случилась авария [фото, видео]

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Страшная авария, унесшая жизни 6 человек, произошла этим утром, 21 июня, в Липецкой области. Напомним, рядом с селом Паниковец Елецкого района столкнулись «Kia Rio» и «Hyundai Creta». По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, детей в иномарках не было. Пострадал 1 человек. По факту ДТП региональная прокуратура организовала проверку.

В ДТП под Липецком погибли 6 человек.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецком области

Страшное ДТП под Липецком: погибли 6 человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

- Будет дана правовая оценка органам местного самоуправления и уполномоченным в сфере безопасности дорожного движения, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - Учитывая количество жертв и серьезность происшествия, проверка была организована в экстренном порядке.

То есть представители прокуратуры проверят, был ли безопасен участок, где случилось ДТП. И что могло привести к таким ужасным последствиям

В аварии под Липецком погибли 6 человек.

Страшное ДТП под Липецком: погибли 6 человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Страшное ДТП под Липецком: погибли 6 человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU