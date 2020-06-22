За три дня в Липецкой области сбили трех подростков, один – погиб

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:29:43+03:00

В Липецкой области за три дня в ДТП погибли 7 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

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За прошедшие трое суток, с 19 по 21 июня, на дорогах Липецкой области зарегистрировали три ДТП с участием подростков, одно закончилось трагически.

Первая авария случилась 19 июня около 19.00 на улице Бабушкина в Липецке. Там кто-то сбил 10-летнего мальчика и сбежал. Ребенку с травмой оказали помощь и вернули родителям. Вскоре вычислили и водителя, который бросил на дороге сбитого школьника. По данным пресс-службы ГИБДД области, им оказался 24-летний мотоциклист.

Еще одного подростка сбили 21-июня около 20.00 на улице Гагарина. 13-летнего школьника не заметила на пешеходном переходе 56-летняя женщина за рулем «Тойоты». Мальчика увезли в больницу.

А в Грязинском районе ДТП с подростком закончилось трагически. 15-летний парень шел по обочине трассе Грязи – Коробовка, когда его сбил 41-летний мужчина за рулем «Грейт Волла». Парень погиб на месте ДТП.

Всего за три дня в регионе зарегистрировали 10 ДТП, в которых 10 человек пострадали и 7 погибли. Напомним, что 6 человек скончались в жуткой аварии в Елецком районе, где из-за выезда на встречную в лобовую столкнулись «Киа» и «Хендай».

ИСТОЧНИК KP.RU