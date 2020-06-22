2020-06-22T09:29:43+03:00
Происшествия

За три дня в Липецкой области сбили трех подростков, один – погиб

В городе мотоциклист сбил 10-школьника и сбежал
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецкой области за три дня в ДТП погибли 7 человекВ Липецкой области за три дня в ДТП погибли 7 человекФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

За прошедшие трое суток, с 19 по 21 июня, на дорогах Липецкой области зарегистрировали три ДТП с участием подростков, одно закончилось трагически.

Первая авария случилась 19 июня около 19.00 на улице Бабушкина в Липецке. Там кто-то сбил 10-летнего мальчика и сбежал. Ребенку с травмой оказали помощь и вернули родителям. Вскоре вычислили и водителя, который бросил на дороге сбитого школьника. По данным пресс-службы ГИБДД области, им оказался 24-летний мотоциклист.

Еще одного подростка сбили 21-июня около 20.00 на улице Гагарина. 13-летнего школьника не заметила на пешеходном переходе 56-летняя женщина за рулем «Тойоты». Мальчика увезли в больницу.

А в Грязинском районе ДТП с подростком закончилось трагически. 15-летний парень шел по обочине трассе Грязи – Коробовка, когда его сбил 41-летний мужчина за рулем «Грейт Волла». Парень погиб на месте ДТП.

Всего за три дня в регионе зарегистрировали 10 ДТП, в которых 10 человек пострадали и 7 погибли. Напомним, что 6 человек скончались в жуткой аварии в Елецком районе, где из-за выезда на встречную в лобовую столкнулись «Киа» и «Хендай».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с двумя грузовиками под Липецком водителя зажало в кабине
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года: выписали 258 человек
Преображение Липецка: Каменный лог для барбекю, Соборная площадь без машин
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
В страшной аварии с шестью погибшими под Липецком скончался ямальский священник
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 22 июня 2020 года: 50 новых случаев COVID-19 за сутки
За три дня в Липецкой области сбили трех подростков, один – погиб
В Липецке сняли на видео, как байкер крушил автомобиль на светофоре
ДТП с 6 погибшими под Липецком: один из водителей вылетел на встречку
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 6 погибшими под Липецком
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецке едва не утонул семилетний ребенок
В Липецкой области фура придавила "Ниссан"
Еще 51 житель Липецкой области заразился коронавирусом на 21 июня
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года составило 1697 человек
В Липецке наказывают владельцев машин с рекламой
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза, местами град
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года: скончался 12-й пациент
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 июня 2020 года: заболели 52 человека
Парад Победы в Липецке: какие улицы перекроют и как поедут автобусы
В Липецке на время ремонта перекрывают вантовый мост
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 июня 2020 года: выписали 109 человек
В тройном ДТП под Липецком пострадал 21-летний парень и женщина
Коронавирус в Липецке, новости на 19 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали 102 998 человек
Липчанина приговорили к 9 годам колонии за жестокое убийство
Липчанин сбросил с моста знакомого: тот утонул
В Липецке спасатели вытащили из воды подростков, а в Задонске - рыбаков
«Медработники нашей больницы одни из первых в России столкнулись с новой смертельно опасной болезнью»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 июня 2020 года: 57 новых случаев