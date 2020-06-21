ДТП с 6 погибшими под Липецком: один из водителей вылетел на встречку

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:53:04+03:00

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По факту ДТП с 6 погибшими под Липецком возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц". Об этом сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России по Липецкой области.

Авария произошла утром в Елецком районе. Возле села Паниковец столкнулись "Kia Rio" и "Hyundai Creta". По предварительной версии, 30-летний водитель "Kia" выехал на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся со второй иномаркой.

В "Kia" погибли водитель, мужчина и женщина. Еще одна пассажирка получила травмы и находится в больнице. В "Hyundai" погибли все, кто находился в салоне - 34-летний водитель и две женщины.

Напомним, что региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU