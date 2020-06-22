В страшной аварии с шестью погибшими под Липецком скончался ямальский священник

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:03:02+03:00

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Одним из погибших в страшной аварии под Липецком, которая унесла жизни шести человек, стал священник из Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает Салехардская епархия РПЦ, погибшим был иерей Евгений Косолапов из Ноябрьска.

В ДТП под Липецком погибли 6 человек.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецком области

Напомним, «Киа» и «Хендай» столкнулись в Елецком районе из-за выезда на встречную полосу. По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель «Кии» выехал на встречную, где в лобовую столкнулся со второй иномаркой, за рулем которой был 33-летний мужчина. Оба погибли. Также скончались две пассажирки «Хендая» и два пассажира в «Кие». По факту аварии проходит проверка.

По словам знакомых погибшего священника, он ехал в машине с родственниками, у Евгения Косолапова остались пятеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU