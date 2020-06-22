За гибель 4-летнего ребенка в яме под Липецком наказали чиновников

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:11:19+03:00

Мальчик был под опекой у бабушки, но жил с мамой – инвалидом II группы

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В Липецке завершилась проверка по трагическому случаю в Дбринском районе, где утонул в сливной яме 4-летний мальчик. Все случилось 18 мая в селе Новочеркутино, пока мама отвлеклась, мальчик во дворе наступил на железные листы и провалился в сливную яму. Женщины пыталась реанимировать сына, вызвала скорую, но все безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мать является инвалидом II группы, поэтому официально опекуном ребенка была бабушка. Она по закону, как опекун, должны была жить с ребенком, но мальчик жил с мамой. Контролирующие органы из районного отдела опеки за этим не проследили. В итоге прокуратура внесла представление в адрес главы администрации района. Напрямую виновных в этом чиновников уже наказали.

По факту смой трагедии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности. Карается максимум до 2 лет лишения свободы. Прокуратура следит за расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU