За гибель 4-летнего ребенка в яме под Липецком наказали чиновников
В Липецке завершилась проверка по трагическому случаю в Дбринском районе, где утонул в сливной яме 4-летний мальчик. Все случилось 18 мая в селе Новочеркутино, пока мама отвлеклась, мальчик во дворе наступил на железные листы и провалился в сливную яму. Женщины пыталась реанимировать сына, вызвала скорую, но все безуспешно.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мать является инвалидом II группы, поэтому официально опекуном ребенка была бабушка. Она по закону, как опекун, должны была жить с ребенком, но мальчик жил с мамой. Контролирующие органы из районного отдела опеки за этим не проследили. В итоге прокуратура внесла представление в адрес главы администрации района. Напрямую виновных в этом чиновников уже наказали.
По факту смой трагедии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности. Карается максимум до 2 лет лишения свободы. Прокуратура следит за расследованием.
ИСТОЧНИК KP.RU