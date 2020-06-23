Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июня 2020 года: 49 новых больных
Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось до 3 487. В этот вторник, 23 июня, в региональном оперштабе сообщили о 49 новых заболевших. Напомним, накануне количество зараженных было чуть больше - 50. И большинство случаев подтвердились в Липецке - 16. Еще 10 больных выявили в Ельце. А в Чаплыгинском районе - 8 новых зараженных.
За время пандемии в Липецкой области выздоровели более 1900 жителей. К сожалению, в регионе растут смертельные случаи. Утром стало известно о 27-летней девушке с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". У липчанки была тяжелая сопутствующая патология, из-за которой внебольничная пневмония протекала в тяжелой форме. Пациентка скончалась, несмотря на усилия медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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