25 Июнь 2020 2020-06-25T10:05:20+03:00

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Накануне, 24 июня, Липецк присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы". Мероприятие впервые прошло в городе. В среду вечером три площади областного центра осветили 72 световых и 5 зенитных прожекторов. Световые линии озарили площадь Победы, площадь Героев и район памятника Танкистам.

Акция "Лучи Победы" в Липецке. Площадь Героев.

Небо над площадью Героев в Липецке озарили "Лучи Победы".

Многие липчане пришли посмотреть на такую красоту. А некоторым даже не пришлось выходить из дома. "Лучи Победы" были видны из разных точек города. Тех, кто приехал к памятнику Танкистам ждал сюрприз. Под песню "День Победы" танк, стоящий на постаменте, выстрелил фейерверком.

В Липецке во время акции "Лучи Победы" выстрелил танк.

Напомним, что минувшим утром в Липецке прошли Парад и митинг 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия проходили без зрителей - площадь Героев огородили. Все из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU