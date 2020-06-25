Липецкий губернатор о поправках в Конституцию: "Все равно без нас решат - это все от лукавого. Надо прийти и сделать выбор"

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:03:18+03:00

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В этот четверг, 25 июня, в Липецкой области заработали избирательные участки. Липчане могут досрочно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, что основной день голосования - 1 июля. Но участки открыли заранее, чтобы избежать скопления людей и риска распространения коронавируса. Приглашение на голосование разносят по почтовым ящикам. В нем прописана дата, в какой день лучше посетить участок.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже сделал свой выбор. Утром он проголосовал на избирательном участке №2311 в Липецке.

- Основной закон страны важен для каждого человека, живущего в России, поэтому и нужно прийти на участок и сделать свой выбор, каким бы он ни был, – подчеркнул Игорь Артамонов. – А слова "мы не знали, все равно без нас решат" - это от лукавого. Поправок много и все они очень нужны людям. Например, доступность медицинского обслуживания, социальные гарантии, территориальная целостность

Губернатор Липецкой области проголосовал по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU