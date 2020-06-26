2020-06-26T18:56:13+03:00
Общество

В субботу для липецких школьников пройдет онлайн-выпускной

Также липчане присоединятся к общероссийской акции "Выпускной вечер"
Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу, 27 июня, по всей стране пройдет общероссийский "Выпускной вечер" в формате онлайн. К нему присоединится и Липецкая область. В этом году из школ региона выпускается около 5 тыс. одиннадцатиклассников.

По данным пресс-службы областной администрации, в Липецке также проведут свою онлайн-программу. Ее организатор - региональное управление образования и науки. Руководители города и области поздравят выпускников. Будут чествовать победителей и лауреатов всероссийских конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний.

Напомним, что "Липецкие зори" перенесли из-за коронавируса, как и другие массовые мероприятия. Но власти региона пообещали, что праздник состоится. Но немного позже. Когда санитарные врачи сообщат, что опасность миновала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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