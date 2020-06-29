Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 29 июня 2020 года: 39 человек с COVID-19

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:27:31+03:00

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусом заразились 3741 человек

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Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке за сутки на 29 июня 2020 года составило 39 человек. Ровно столько же было и днем ранее. В целом число новых пациентов с COVID-19 постепенно снижается.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Липецке заразились 3741 житель региона, выздоровели 2320 человек, умерли – 16. Последний умерший, 74-летний пациент из Ельца, скончался в минувшее воскресенье в инфекционном госпитале.

С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных на утро 29 июня в Липецкой области 1405 активных случаев заражения. В госпиталях остаются еще около 600 пациентов с подозрением на выделение вируса. Большая часть заболевших приходится на областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU