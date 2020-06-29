В Липецке парень погиб от удара током в душевой
На прошлой неделе в Липецке скончался 17-летний подросток. Его ударило током. Как сообщили в региональном СКР, по факту гибели проводится доследственная проверка. Сотрудники следственного комитета выясняют, что произошло, опрашивают родственников и знакомых. По ее результатам примут процессуальное решение.
По предварительным данным следствия, парня ударило током во время купания в самодельной душевой кабине. Липчанина обнаружил отец. Трагедия произошла в районе ЛТЗ. На теле погибшего нет повреждений, которые бы говорили о насильственном характере смерти. Парня похоронили в минувшее воскресенье, 28 июня.
Напомним, что проводится еще одна доследственная проверка - по факту гибели 7-летней девочки. В выходные она утонул в Липецкой области. Страшное случилось в селе Крещенка Хлевенского района.
ИСТОЧНИК KP.RU