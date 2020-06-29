В Липецке парень погиб от удара током в душевой

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:54:34+03:00

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На прошлой неделе в Липецке скончался 17-летний подросток. Его ударило током. Как сообщили в региональном СКР, по факту гибели проводится доследственная проверка. Сотрудники следственного комитета выясняют, что произошло, опрашивают родственников и знакомых. По ее результатам примут процессуальное решение.

По предварительным данным следствия, парня ударило током во время купания в самодельной душевой кабине. Липчанина обнаружил отец. Трагедия произошла в районе ЛТЗ. На теле погибшего нет повреждений, которые бы говорили о насильственном характере смерти. Парня похоронили в минувшее воскресенье, 28 июня.

Напомним, что проводится еще одна доследственная проверка - по факту гибели 7-летней девочки. В выходные она утонул в Липецкой области. Страшное случилось в селе Крещенка Хлевенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU