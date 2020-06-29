В Липецкой области утонул 7-летний мальчик

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:36:04+03:00

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Трагический несчастный случай с ребенком на воде произошел в Хлевенском районе Липецкой области. Там в селе Крещенка в минувшую субботу, 27 июня, утонул в пруду 7-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту гибели ребенка идет доследственная проверка, за ее ходом следит прокуратура. С кем в тот момент был мальчик, как именно все произошло и кто виноват еще предстоит выяснить. Во всех обстоятельствах и условиях, которые привели к трагедии, также поручили разобраться прокурору Хлевенского района.

Это не первый несчастный случай с ребенком на воде в Липецкой области в этом сезоне. Так 15 июня в районе Петровского пруда утонула 11-летняя девочка, которая купалась в компании других детей без присмотра взрослых. А 20 июня в реке начал захлебываться 7-летний мальчик – тогда на помощь успели прийти спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU