В Липецке мопедиста госпитализировали после столкновения с "Ладой"

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки на дорогах Липецкой облсти выявлено 2 279 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 42 человека не пристегнулись во время движения. Автомобилисты превысили скорост 2 014 раз. Также произошло 32 аварии, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 29 июня, на улице Римского-Корсакова в Липецке столкнулись мопед и "Лада-Гранта". Травмы получил 34-летний мопедист. Его госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Липецке столкнулись Лада и мопед: госпитализировали 34-летнего мужчину.vk.com/myregion48

В тот же день на улице Циолковского в аварию попали 24-летний мотоциклист и 34-летняя женщина за рулем ВАЗ-2108. Водителя двухколосного транспорта доставили в больницу. Причина аварии та же - нарушение очередности проезда.

После столкновения с ВАЗ мотоциклиста госпитализировали в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Во дворе на улице Шевченко "Фольксваген" сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка госпитализировали. А на улице Свиридова столкнулись две иномарки.

ДТП на улице Свиридова в Липецке.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU