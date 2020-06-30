30 Июнь 2020 2020-06-30T16:07:22+03:00

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По данным оперативного штаба, число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 июня 2020 года составило 2393 человека. За последние сутки выписали 35 пациентов, переболевших COVID-19.

Напомним, всего с начала эпидемии в Липецкой области заразились 3779 человек. С учетом новых выздоровевших и 16 умерших, количество активно зараженных коронавирусом в Липецке 1370 человек. Из них в госпиталях лежат только 251, остальные переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. При этом в больницах остаются еще 553 человека с подозрением на выделение вируса.

За эти сутки в Липецкой области выявили 38 новых случаев заражения, картина распространения вируса по региону на 30 июня следующая: 14 заразились в Липецке, 6 – в Тербунском районе, по 4 – в Хлевенском и в Ельце, по 2 – в Задонском, Лебедянском и Липецком районах, еще по 1 – в Воловском, Измалковском, Становляснком и Усманском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU