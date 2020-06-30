2020-06-30T10:28:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 июня 2020 года: 38 новых случаев

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 3 779 человек
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области еще 38 человек заразились коронавирусомВ Липецкой области еще 38 человек заразились коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. Этим утром, 30 июня, в региональном оперштабе сообщили о новых заболевших. Их 38. Так, за время пандемии в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 3 779 человек.

Напомним, что накануне инфекцию выявили у 39 жителей региона. Практически половина из них - жители Липецка. Так, в областном центре зафиксировано 17 случаев заражения. В Чаплыгинском районе - 5. В Лебедянском районе - 4.

В настоящее время на лечении находятся более 1 300 пациентов. Выздоровели 2 358 липчан. Не удалось спасти 16 человек. В воскресенье скончался 74-летний пенсионер из Ельца с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вирус вызвал у него двустороннюю пневмонию. Также у пожилого человека была патология сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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