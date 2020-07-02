Голосование по поправкам в Конституцию РФ: более 78% липчан проголосовали "за"

2 Июль 2020 2020-07-02T09:30:34+03:00

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В минувшую среду, 1 июля, в Липецкой области, как по всей стране, проходило голосование по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открылись все 894 избирательных участка. Из 788 083 жителей региона, включенных в список, проголосовали 518 562 человек. По данным пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области, в ящиках для голосования насчитали 518 375 бюллетеней. Еще 5 345 оказались недействительными.

По предварительным данным, поправки в Конституцию одобрили 78,12% проголосовавших. Это 404 951 человек. Против - 20,85% или 108 079 липчан. Больше всего поправок ждут в Усманском районе. Там за их принятие проголосовали 96,42% жителей. В Измалковском районе - 94,5% участников одобрили поправки. В Хлевенском - 93,32%. В Октябрьском округе Липецка ответили "да" только 61,37% участников.

Большинство липчан одобрили поправки в КонституциюФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU