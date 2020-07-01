Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля в Липецке 2020: липчанам выдают пакеты с масками, перчатками и ручками

В эту среду, 1 июля, в Липецкой области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, оно стартовало еще 25 числа. Досрочное голосование сделали для того, чтобы избежать большого скопления людей на участке - уберечь липчан от коронавируса.

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Утром в регионе открылись все избирательные участки - их 894. Всего в списках участников числится 920 479 человек. По данным пресс-службы областного избиркома, к 12.00 проголосовало более 518 тыс. липчан. То есть 56.33%.

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Корреспондент "КП-Липецк" побывал на нескольких участках. Везде соблюдают санитарные нормы. На входе липчанам измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки антисептиком. Пришедшим выдают пакет с медицинской маской, перчатками и ручкой. Кстати, в школе №15 областного центра после каждого вошедшего дезинфицируют коврик. В класс, где проходит голосование, пускают по одному.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в 1 июля Липецке 2020: липчанам выдают пакеты с масками, перчатками и ручками.

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Затем липчане направляются к столу, за которым сидят члены избирательной комиссии. Люди становятся на расстоянии в 1,5 метра от них. Правда, не все замечают разметку, нанесенную на полу. В таких случаях людей просят встать на безопасное расстояние.

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Голосуют в закрытых кабинках. Сделав выбор, человек подходит к КОИБ - комплексу обработки избирательных бюллетеней, и отдают свой бюллетень аппарату.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля Липецке 2020.

Голосование по поправкам в Конституцию в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Это голосование для нас очень много значит, - поделилась с "КП-Липецк" жительница города Анна, которая пришла на участок вместе с дочкой и внучкой. - Это наша страна. Мы ее любим, болеем за свою страну. И согласны с поправками, которые нам предлагают. Мы хотим, чтобы Россия стала еще лучше и прекраснее.

Липчанин Александр не стал рассказывать, как он проголосовал. Мужчина признался, что не читал полный текст поправок. Но не со всеми пунктами, с которыми знаком, согласен.